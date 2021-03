et Dominique Tenza

Nicolas Sarkozy, soupçonné d’avoir laissé filer les comptes de sa campagne bien au-delà du plafond légal, et ce malgré des alertes de ses comptables, est de retour au tribunal, jugé dans l'affaire Bygmalion. Un système de fausses factures avait alors été mis en place pour tenter de camoufler ces dépassements. L’ancien chef de l’État jure qu'il n'a jamais été mis au courant et c'est tout l'enjeu de ce procès.

Toute la question est de savoir qui a imaginé ce système de fausses factures, qui l'a mis en place, qui savait. Plusieurs prévenus se rejettent la responsabilité. Rien ne démontre que Nicolas Sarkozy était au courant, encore moins qu'il l'ait décidé, ou ordonné. Mais le président candidat a accéléré le rythme de sa campagne, augmenté le nombre de meetings, alors que ses équipes donnaient l'alerte sur le coût faramineux de ces nouvelles dépenses. Or, la loi dit très clairement que le candidat et lui seul est responsable de ses comptes de campagne.

Il encourt donc "un an de prison et 3.750 euros d'amende" pour financement illégal de campagne électorale. Contrairement à plusieurs de ses coprévenus, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi pour faux et usages de faux, ni pour abus de confiance, ni pour escroquerie. Certains d'entre eux risquent 5 ans de prison, si leur responsabilité dans le système de fausses facturations est établi lors de ce procès.



Le procès est prévu pour durer 1 mois mais a de fortes probabilités d’être reporté, l'avocat de Jérôme Lavrilleux, l'un des principaux prévenus, étant actuellement hospitalisé.

