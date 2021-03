publié le 28/03/2021 à 08:50

Depuis ce dimanche 28 mars, tout ressortissant français désirant se rendre en Allemagne doit désormais présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures pour parvenir à franchir la frontière. En conséquence, de nombreux travailleurs transfrontaliers ont du se précipiter dans des pharmacies et des laboratoires pour avoir un résultat à présenter avant de reprendre le chemin du travail lundi.

À Wissembourg, dans le Bas-Rhin, une pharmacienne souligne que les tests pour les travailleurs frontaliers se multiplient depuis vendredi, jour où l'Allemagne a classé l’ensemble de la France en zone à forte incidence du coronavirus : "Je fais non-stop des tests pour ceux qui doivent aller travailler lundi et on nous prend des rendez-vous sans arrêt, pour toute la semaine prochaine et les suivantes".

"On espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que ce n'est pas possible" affirme-t-elle. Pour pouvoir travailler lundi, Évelyne et son mari, qui sont salariés de l'usine Mercedes à Rastatt, sont venus en urgence : "Je trouve ça lamentable de nous stigmatiser comme ça. On est pas plus malade que 50 kilomètres plus loin, après la frontière. [...] Là c'est que le début mais lundi il y aura peut-être 10.000 frontaliers qui vont venir de tous les coins".

Dans ce secteur du nord de l'Alsace, les prochaines semaines vont donc ressembler à un casse-tête car un salarié sur trois travaille en Allemagne et les laboratoires et pharmacies sont d'ores et déjà débordés.

