Les infos de 6h - Grenoble : les psychiatres mis en cause par la famille d'un homme égorgé

publié le 28/03/2021 à 06:47

L'enquête concernant le meurtre dans le quartier Teisseire à Grenoble progresse. Le lundi 22 février dernier, un homme de 52 ans y a été tué après avoir été égorgé à coups de cutter par une inconnue. Or, il s'avère que la meurtrière a confié aux enquêteurs avoir "obéi à des voix" et qu'elle avait déjà frappé par le passé. Il y a plusieurs années, cette femme schizophrène avait en effet déjà tenté d'égorger son père.

Suivie dans un centre médico-psychologique, hors des murs de l'hôpital psychiatrique, elle est de nouveau passé à l'acte, ce que fustige Ahmed Lahcine, le frère de la victime : "Le matin même, elle assistait aux obsèques de sa fille et deux heures après, elle égorgeait sauvagement mon frère. Pourquoi on l'a laissé toute seule ? Elle était très agitée, on ne laisse pas les gens comme ça, surtout dans leur maladie, en sachant qu'elle était violente".

"Je pense qu'ils sont responsables" estime-t-il en évoquant le rôle des médecins et de l'hôpital psychiatrique dans ce drame. L'avocat des proches de la victime, Me Hervé Gerbi, souligne que "la personne qui a assassiné Mr Lahcine faisait l'objet de soins sous contrainte en psychiatrie depuis pratiquement 30 ans".

L'avocat regrette également que "ce jour-là, elle semble avoir échappé à tout suivi et accompagnement par l'institution psychiatrique au moment le plus difficile de sa vie qui est le décès de son enfant".

