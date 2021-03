Coronavirus en Île-de-France : les chiffres continuent de s’affoler

publié le 15/03/2021 à 15:19

En Seine-Saint-Denis, on vaccine à toute petite dose alors que le nombre de nouveau cas atteint 486 pour 100.000 habitants. C'est un record dans l'hexagone, or on sait que la vaccination ne fera baisser le taux d'hospitalisation que dans plusieurs semaines.

La situation ne s'est pas améliorée durant le week-end, loin de là. La courbe des nouvelles contaminations reste à la hausse dans tous les départements d'Île-de-France. Le taux d'incidence a dépassé le seuil critique des 400 cas pour 100.000 habitants dans quatre départements franciliens : le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis où le taux d'incidence s'approche des 500 cas pour 100.000 habitants.

Avec de tels chiffres de circulation du virus, la pression sur les hôpitaux va donc encore s'intensifier dans les semaines à venir, et ce alors que l'Île-de-France est déjà à saturation : 99% de taux d'occupation des services de réanimation et 1.134 malades en réanimation.

Pour tenir, les déprogrammations et les transferts de malades s'accélèrent. Six patients au total ont été évacués d'Île-de-France ce week-end. Dès aujourd'hui, 6 malades partiront chaque jour vers l'Ouest à bord d'avions sanitaires. Deux opérations plus massives sont prévues pour la fin de semaine avec une centaine d'évacuations effectuées à bord de TGV médicalisés.