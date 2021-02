publié le 20/02/2021 à 00:35

1,29 millions de véhicules Mercedes sont rappelés par Mercedes en Europe et aux États-Unis. En cause : une défaillance liée ausystème "E-Call" d'appel d'urgence. Ce dispositif de sécurité doit envoyer les secours en cas d'accident de la route. Or, le système risque de ne pas fonctionner sur certaines voitures, d'après le constructeur.

Pour l'heure, le géant allemand de l'automobile contacte tous les clients concernés, par courrier ou téléphone, pour résoudre ce défaut technique, détaille BFM TV. Le problème peut être résolu grâce à "une mise à jour à distance" ou un retour des véhicules concernés à l'atelier.

De plus en plus présent sur le parc automobile, "L'E-call paneuropéen 112" est un système d'appel d'urgence et de géolocalisation. Le sytème peut par exemple envoyer un signal en cas de choc : repris par une plateforme, il est ensuite transmis aux secours avec les données de géolocalisation. Ce type de dispositif est obligatoire sur les nouveaux modèles commercialisés en Europe depuis 2018.