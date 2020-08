KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Alors que le nombre de contaminations continue de progresser, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France lance une nouvelle plateforme téléphonique. Opérationnelle 7 jours sur 7, entre 9h et 20h, elle va permettre aux patients symptomatiques d’obtenir une prise en charge accélérée, des rendez-vous plus rapides pour se faire dépister. C’est ce que réclamaient de nombreux médecins depuis plusieurs semaines. Nicolas Péju, directeur adjoint de l’ARS d’Île-de-France explique l'utilité de cette nouvelle plateforme :

"Effectivement, il y a des laboratoires où se créent des files d’attente, des délais de rendez-vous et du coup, pour permettre à certains d’être prioritaires, on a mis en place ce système-là. Après, il va y avoir avec les retours de vacances, la rentrée, une nouvelle pression qui va se faire et c’est vraiment pour pas qu’on ait de difficultés à ce moment-là pour tester ces cas-là."

Pas la peine de vous précipiter sur Internet pour trouver le numéro de cette plateforme, c’est votre médecin qui la contactera s’il le juge nécessaire en fonction des symptômes que vous présentez.

