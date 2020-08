Coronavirus et Ligue 1 : quel protocole la LFP a-t-elle mis en place ?

publié le 17/08/2020 à 20:54

Trois nouvelles suspicions de contamination au Covid-19 ont été déclarées au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille, a annoncé l'OM le 17 août au soir dans un communiqué, à cinq jours de la reprise de la Ligue 1. Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP) explique le protocole mis en place au sein de l'Olympique de Marseille.

"S'il y a quatre cas confirmés positifs au coronavirus demain matin, je pense que le match sera reporté. Nous avons mis en place un protocole médical et un protocole sanitaire. Le protocole sanitaire définit les conditions d'accueil du public avec une jauge de 5.000 et au-delà. Le protocole médical est géré par les médecins qui prévoit la façon dont les joueurs doivent être testés, quand et comment ils doivent être testés", explique Didier Quillot.