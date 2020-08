publié le 18/08/2020 à 03:14

Sharon Stone a confié sa grande inquiétude sur son compte Instagram dimanche 16 août concernant la crise sanitaire que traverse les États-Unis. Une vidéo d'autant plus émouvante car sa sœur Kelly, atteinte par la Covid-19, est actuellement hospitalisée.

"Ma sœur et son mari sont en train de se battre pour survivre et ma sœur ne va pas bien," déclare l'actrice dans une vidéo, visiblement affectée. En effet, sa sœur, également atteinte d'un lupus ainsi que son mari se trouvent actuellement hospitalisés dans l'État du Montana. Et ce après les décès d'Eileen Mitzman, sa grand-mère de cœur, ainsi que sa marraine, à cause de la maladie qui sévit.

Dans cette vidéo, Sharon Stone critique la gestion de la crise dans son pays, et plus particulièrement les tests effectués dans le Montana, confiant que les infirmières qui s'occupent de ses proches "n'ont pas de tests" disponibles pour elles-mêmes. Alors que pendant ce temps, "des personnes armées manifestent pour dire qu'il en va de leur liberté de ne pas porter de masque," déplore Sharon Stone.

C'est également un message politique que porte l'actrice en cette période d'élection américaine. "Quand ils disent qu’ils testent tous le monde, ils [les pouvoirs publics américains] mentent," déclare-t-elle avant d'appeler clairement à voter pour le candidat démocrate Joe Biden.

Les non-porteurs de masques clairement visés

Dans un autre post montrant sa sœur et son beau-frère, l'actrice américaine explique qu'ils s'étaient rendus dans l'État rural du Montana afin de se mettre à l'abri. "Nous pensions que la Covid-19 ne voudrait et ne pourrait pas nous atteindre. On n'a pas fait de shopping, pas de fêtes, nous avons à peine vu d'autres humains. Et maintenant, ils doivent se battre pour respirer," a-t-elle écrit sous une photo.

"C'est l'un de vous, les non-porteurs de masques qui a fait ça," a également écrit Sharon Stone sous une photo de la chambre d'hôpital dans laquelle se trouve sa sœur. Dans la légende, l'actrice dénonce une personne n'ayant pas porté de masque comme responsable.

"Le seul endroit dans lequel elle s'est rendue est une pharmacie. Il n'y a pas de test dans son État à moins d'avoir des symptômes. Dans ce cas, il faut attendre les résultats pendant 5 jours. Pouvez-vous faire face à cette chambre seul," s'exclame l'actrice sur Instagram. Et de finir, "portez un masque ! Pour vous et pour les autres. S'il vous plait."