publié le 11/04/2020 à 09:13

Multiplier les tests est prévu, notamment dans les Ehpad. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de matériel pour l'appliquer à toute la population par la suite. Sans attendre, l'Alsace a passé une très grosse commande et compte devenir la première zone de dépistage massif.

Les collectivités alsaciennes et plusieurs entreprises locales ont décidé de ne pas attendre l'État pour acheter en commun des tests de dépistage du coronavirus. "Le principal problème, c'est que les tests ne sont pas encore validés et homologués", explique Olivier Becht, député du Haut-Rhin et l'un des initiateurs de l'opération.

"L'État attend d'avoir la validation complète pour les acheter. Le problème, c'est que si on fait ça, on risque d'être dans la même situation que l'on a été avec les masques : lorsque ces tests seront enfin homologués, le monde entier voudra les acheter et il n'y en aura plus assez", poursuit-il.

Une commande de 2,5 millions de tests

L'Alsace possède un fabricant, Biosynex, à Strasbourg. Ce test rapide, en 10 minutes, est déjà validé par d'autres pays européens. L'Alsace en a déjà commandé sans attendre. "Nous avons déjà passé une commande de 2,5 millions de tests. Une première commande massive qui est déjà arrivée en Alsace", poursuit le responsable politique.

À terme, l'objectif est de contrôler 30.000 personnes par jour rien qu'en Alsace pour pouvoir déconfiner la population sans risque.

