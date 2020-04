Coronavirus : comment fonctionne le test sérologique ?

publié le 07/04/2020 à 09:42

Par prélèvement sanguin, le test sérologique permet de détecter ou non la présence d'anticorps. Il est légal, autorisé par le ministère de la santé mais est proposé à hauteur de 50 euros et n'est pas remboursé par la sécurité sociale.

Les soignants sont prioritaires pour effectuer ce test qui permet de savoir si vous êtes ou non porteur du Covid-19 mais tout le monde peut en bénéficier. Il est simple et rapide, comme en témoigne le docteur Marc Adler : "C'est une prise de sang tout ce qu'il y a de plus banal. Il n'y a aucune précaution particulière à prendre, on n'a pas besoin d'être à jeun", explique le médecin pendant qu'il effectue le test : "Je vous ai mis le garrot, le petit tube est en train de se remplir, vous aurez vos résultats à disposition en début de soirée".

Seulement deux heures plus tard les résultats sont d'ores et déjà disponibles sur le site. Deux anticorps sont présents, IGG 089 et IGM 018, qu'un médecin traduit : "Les deux anticorps sont à des taux extrêmement faibles, ce qui signifie que vous n'avez pas été en contact avec le coronavirus pour l'instant. Il faut continuer le lavage de mains et bien rester à la maison : c'est primordial".