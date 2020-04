L'horoscope du 11 avril 2020

publié le 11/04/2020 à 05:30

Bélier

Mercure ne passe chez vous qu'une fois par an, 1er décan jusqu'au 17 avril, profitez-en pour reprendre contact avec ceux que vous n'appelez jamais, ça vous occupera ! Vous pouvez aussi créer des liens avec des personnes rencontrées sur les réseaux sociaux ou renforcer les liens en en famille en vous montrant attentif à ce que vos proches vous disent. Si vous ne les écoutez pas, vous provoquerez des disputes ; mais peut-être que vous aurez envie de vous disputer avec quelqu'un, pour le plaisir de la dispute...



Taureau

Au contraire du Bélier, avec Mercure dans ce signe, le silence est d'or. Vos postures et votre gestuelle en diront plus sur ce que vous pensez que de simples paroles. En outre, vous aurez une forte intuition, qui sera bien plus efficace que toute forme de réflexion. Ne réfléchissez pas trop, c'est ce que vous dit aussi Mercure en Bélier, et soyez plutôt dans l'action, mais une action bénévole, caritative, qui vise à aider et même à les soigner (1er décan jusqu'au 17 avril).



Gémeaux

Tout ce que vous avez à faire avec Mercure en Bélier, c'est de ne pas parler trop vite, de ne pas monopoliser les conversations et empêcher ainsi les autres de s'exprimer. Mais c'est probablement beaucoup vous demander car votre instinct s'exprimera avec Mercure en Bélier et vous aurez du mal à ne pas être trop rapide à dire ce que vous avez en tête. Vous pourrez également faire des projets, ou parler de vos projets avec quelqu'un qui sera partant pour vous aider.



Cancer

Mercure est à présent au zénith de votre zodiaque, vous accorderez un peu trop d'importance à ce qu'on vous dira et à ce que vous supposerez qu'on pense de vous. En outre, vous aurez tendance à réagir trop vite aux propos des autres, vous imaginerez que c'est de la provoc, alors que ça n'en sera peut-être pas. Cela dit, vous aurez un état d'esprit propre à la bagarre et vous ne détesterez pas la polémique autour de sujets sensibles.



Lion

Excellent, ce Mercure en Bélier, vous serez persuasif, vos interlocuteurs ne pourront que partager vos idées et opinions. Mais qu'est-ce que vous auriez besoin de vous évader ! Évidemment, vous ne pouvez pas bouger mais cela reviendra souvent dans vos conversations avec vos proches et vous soupirerez beaucoup, imaginant tout ce qui va vous passer sous le nez ! Pensez plutôt à tout ce que vous allez pouvoir faire quand ce confinement sera levé !

Vierge

Ce sera moins facile pour vous, Mercure occupe à présent un secteur financier et il sera question d'une opération bancaire à effectuer et qui pourrait être reportée. Il faudra en discuter 1er décan, jusqu'au 17 avril ; ce sera donc un aspect rapide, une journée grand maximum, qui sera l'occasion d'un rendez-vous téléphonique avec votre banquier ou un organisme financier. Laissez l'autre parler, n'avancez pas vos pions tout de suite.



Balance

Mercure est face à vous, il va falloir être diplomate dans vos échanges mais cela ne signifie pas que vous devez donner automatiquement raison à vos interlocuteurs. Ce n'est pas de la diplomatie ! Acceptez de discuter, laissez l'autre s'exprimer et ne manquez pas d'exprimer vos idées à votre tour, puis essayez tous deux de trouver un terrain d'entente. C'est bien évidemment en famille qu'il y aura le plus de discussions.

Scorpion

Mercure est à sa place, dans votre secteur du travail et quoi que vous fassiez, votre habileté manuelle ou votre facilité à trouver des solutions seront au premier plan. Vous saurez réparer l'ordinateur qui s'est mis à buger, le téléphone qui marche moins bien, ou aider un de vos enfants à mieux faire son travail. Quoi qu'il en soit, le point commun à toutes les situations possibles, ce sera votre volonté de rendre service.





Sagittaire

Avec Mercure en Bélier, vous entendrez quelques compliments qui vous encourageront à faire encore mieux. Vous serez dans un cercle vertueux qui peut durer plusieurs jours. 1er décan, vous aurez Mercure jusqu'au 17 avril, donc il ne s'agira que d'une journée pour chacun, mais une journée agréable où tout ce que vous direz ou ferez aura l'art de plaire et où vous entendrez donc des paroles qui seront douces à vos oreilles.



Capricorne

Comme vous ne serez pas d'accord avec ceux que vous côtoyez, vous aurez tendance à être un peu dur en paroles : attention, il y a des âmes sensibles autour de vous. Vous ne pouvez pas parler de la même manière à tout le monde et cela, même si vous avez raison sur ce que vous leur reprochez. Prenez des gants si vous le pouvez, ce que vous direz sera mieux perçu et certainement mieux compris si vous ne faites pas peur à vos interlocuteurs.



Verseau

Vous qui êtes tellement impatient, vous serez satisfait par ce Mercure du Bélier parce que vous pourrez joindre rapidement vos interlocuteurs et qu'ils seront réactifs. En fait tout se fera rapidement, mais ça ne durera pas très longtemps, Mercure est rapide ; toutefois, tant qu'elle sera en Bélier (jusqu'au 27 avril) vous aurez quand même la sensation que tout est plus rapide. En outre, vous serez en contact avec des personnes que vous trouverez très sympathiques.



Poissons

Mercure étant dans votre secteur d'argent, vous devrez réfléchir à un achat, en parler, ce qui sera mieux que de l'effectuer de manière impulsive, en un clic sur votre ordinateur. Il peut aussi s'agir de donner de l'argent à une oeuvre et il se peut que vous le fassiez sans vous demander auparavant si vous avez assez d'argent pour finir votre mois et si vous n'allez pas vous amputer d'une somme dont vous auriez besoin. Il est vrai que vous pensez aux autres avant de penser à vous !