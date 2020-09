publié le 25/09/2020 à 08:29

La colère gronde en ce vendredi matin. Colère des Marseillais, colère des restaurateurs, mais colère aussi des patrons de salles de sport. Dans une dizaine de métropoles, à Paris notamment, elles vont devoir fermer. Et pour 15 jours au moins. Un vrai coup dur pour cette période de rentrée. C'est là que les salles enregistrent plus de 30% de leurs abonnements.

"On a pris un coup de poing à l'estomac. Si on devait fermer nos établissements, c'est toute une profession qui pourrait déposer le bilan", s'est inquiété Philippe Mazerot, patron de l'Appart Fitness.

"Nous avons imposé le masque à nos salariés, les plexiglass à l'entrée, les gestes barrières… On n'a eu aucun foyer d'infection, aucun cluster ! On a même eu des contrôles de la Jeunesse et des Sports qui nous ont félicités sur le respect des gestes d'arrière dans nos établissements. On ne comprend plus."

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Face à la fermeture des bars et restaurants dans la métropole Aix-Marseille, la région PACA a décidé de déposer un recours en justice d'urgence. Par ailleurs, les élus locaux se joindront aux professionnels du milieu pour manifester devant le tribunal de commerce, ce vendredi à 9h à Marseille.

Politique - Jean Castex a avoué jeudi soir sur France 2 qu'il n'avaitpas téléchargé l'application StopCovid, alors qu'il incite les Français à le faire. Ce qui ne va pas arranger sa cote de popularité. Désormais, plus d'un Français sur deux a une mauvaise opinion du Premier ministre.

Tennis - Le tournoi de Roland-Garros débute dimanche. La jauge des spectateurs a été abaissée à 1.000. Seul le public est compris dans ces 1.000 personnes. Joueurs, staffs, ramasseurs de balles et journalistes sont considérés à part.