publié le 24/09/2020 à 21:53

Au lendemain des annonces faîtes par le ministre de la Santé, Olivier Véran, Jean Castex était l'invité dans l'émission Vous avez la parole sur France 2 où il a notamment évoqué les perspectives auxquelles les Français pourraient être confrontés dans les prochains mois. Le Premier ministre n'a pas écarté un potentiel reconfinement : "Si nous ne faisons rien, la situation pourrait atteindre les mêmes niveaux qu'en mars et cela pourrait vouloir dire reconfinement, si la situation devait encore s'aggraver".

Jean Castex a défendu les décisions de son gouvernement en expliquant qu'"on y va par étapes en fonction de l'évolution de l'épidémie qui n'est pas la même dans tous les territoires". En ce qui concerne la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe, où les bars et restaurant vont fermer leurs portes pour une durée de 15 jours, le Premier ministre a affirmé que "nous avons décidé de prendre des mesures plus fortes, plus dures, pour éviter d'en arriver à des situations qui ont été connues au printemps dernier".

Face au regain de l'épidémie en France, Jean Castex évoque "un combat très important à mener" en expliquant que "le critère le plus important ce sont les gens qui vont en réanimation". Selon lui, "si des mesures ne sont pas prises, le 13 octobre, les capacités de réanimation seront atteintes et, si ça continue comme ça, début novembre on va se trouver dans une situation très difficile".