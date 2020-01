publié le 13/01/2020 à 08:14

Les syndicats enseignants ont rendez-vous ce lundi 13 janvier au ministère de l'Éducation nationale pour le début des discussions autour des revalorisations de salaires promises par le gouvernement. Eux aussi réclament des actes.

Mi-décembre, Jean-Michel Blanquer avait chiffré la revalorisation des enseignants à dix milliards d'euros mais d'ici à 2037. Une promesse trop floue et trop lointaine. Les enseignants veulent du concret et vite.

"On a des sortes de promesses orales floues. Des horizons 2037, des ordres d'idée de 10 milliards… À un moment il va falloir nous dire : nous on vous propose ça, vous signez, vous ne signez pas… qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas", a déclaré Jean-Rémi Girard, le président du syndicat national des lycées, collèges, école et du supérieur.

Pour avancer, les syndicats enseignants souhaitent donc d'abord discuter de leurs salaires. "On demande une revalorisation de la part fixe du salaire. Sans contrepartie. On ne va tout de même pas se retrouver à être le seul métier où, pour préserver ce qui peut l'être sur la retraite, on va nous demander du travail en plus ou des choses en plus. Les enseignants ne vont pas être les dindons de la farce de tout ce qui est en train de se passer", a aussi ajouté Jean-Rémi Girard.

