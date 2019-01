Connaisez-vous bien le Handball ?

26 janvier : N. Karabatic et les Bleus tombent en demi-finale de l'Euro de handball face à l'Espagne à Zagreb

A l’occasion du Mondial 2019 on reçoit le double champion du monde Bruno Martini pour lever le voile sur ce sport en pleine ascension en France. Accompagné d’Isabelle Langé du service Sport d’RTL, ils nous relatent l’incroyable aventure des Barjots qui offrirent à la France son premier titre mondial ainsi que l’épopée des Costauds et des Experts et nous donnent leur analyse sur l’évolution de cette discipline.



à lire : Le handball est un sport de combat publié chez Mareuil éditions.



Le handball est un sport de combat