Réforme des retraites : un compromis qui ne fait pas l'unanimité

Comme promis, Edouard Philippe, a envoyé sa lettre aux partenaires sociaux hier pour tenter de mettre fin au bras de fer. Cette lettre est selon Emmanuel Macron : "Un compromis de responsabilité et constructif".

Le Premier ministre propose de retirer du texte à titre provisoire l'âge pivot à 64 ans, soit le sujet qui fâchait les syndicats. L'entrée progressive de l'âge pivot dès 2022 est suspendue mais le Premier ministre le maintient, il y aura bien un âge d'équilibre financier dans le futur régime universel avec le principe d'un bonus/malus qui ne disparaît pas.

La nouveauté est que le nouveau système de retraite n'interviendra qu'en 2037 pour la génération née en 1975, ce qui représente un recul de l'âge pivot de 15 ans. Les générations nées après 1960 et avant 1975 pourraient y échapper. Le nouvel âge pivot pourrait en fait ne pas être le même pour tout le monde. Il pourrait prendre en compte la diversité des carrières professionnelles, notamment la pénibilité de certains métiers et les carrières longues.

Mais l'équilibre financier devra être trouvé en 2027 sans toucher au niveau des pensions et au coût du travail. Si les parties ne s'entendent pas dans les trois mois, le gouvernement reprendra la main. Syndicats et patronat vont donc devoir rivaliser d'idées pour financer le régime. "Le chemin est étroit mais il s'est rouvert" glisse un syndicat réformiste.

La décision est saluée par la CFDT, l'UNSA, les patrons...Restent les mécontents, la CGT et Solidaires, plus que jamais déterminés à demander le retrait total du texte. Il y aura donc mardi et jeudi de nouvelles journées d'action et de manifestations. Au niveau politique, Olivier Faure (PS) comme Jean-Luc Mélenchon (LFI) réclament le retrait pur et simple de la proposition de loi.

Policier renversé - À Bron, dans le Rhône, le policier qui s'est fait percuter par un fourgon est dans un état critique, il a été opéré, le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il y avait peu d'espoir qu'il s'en sorte, il a été gravement blessé alors qu'il tentait d'arrêter un fourgon rempli de marchandise volée, c'est une bande qui agissait.



Fait divers - À Marseille, une rixe entre jeunes devant une boulangerie du quartier des Chartreux, c'est au cœur de la cité phocéenne, un jeune homme de 25 ans est entre la vie et la mort, grièvement blessé d'un coup de couteau à l'abdomen, il avait tenté de s'interposer dans la bagarre, on a appris qu'il s'agissait d'un policier pas en service au moment des faits.



Politique - Anne Hidalgo sans surprise souhaite prolonger l'aventure à l'Hôtel de ville, elle sera candidate aux municipales du mois de mars avec au cœur de son programme une ville 100% vélo et le centre de la capitale piétonnisé.



International- L'Iran et ses aveux. Téhéran a reconnu hier avoir abattu par erreur à l'aide d'un missile un avion civil ukrainien avec 176 personnes à bord.