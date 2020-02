publié le 21/02/2020 à 08:37

"Vous savez quoi ? J'ai vécu un enfer. On m'a passé l'aspirateur, on m'a retourné, on m'a abandonné et tout ça à cause des punaises de lit. Ces cochonneries qui s'accrochent à une valise et qu'on ramène de voyage. Alors si un matin, vous vous grattez ou vous voyez des petites tâches noires sur votre drape, agissez vite !". Voici l'un des spots de campagne du gouvernement, lancé ce vendredi 21 février, pour combattre les punaises de lit.

Ce fléau a touché l'an dernier pas moins de 400.000 foyers en France. Les punaises de lit avaient pourtant totalement disparues depuis les années 50, mais elles ont fait leur grand retour cette année, notamment à cause du tourisme. On peut les trouver dans les vêtements, matelas et tapis mais de plus en plus aussi dans les cinémas ou dans les hôtels.

Le gouvernement a donc lancé un site internet : stop-punaises.gouv.fr, où sont indiquées plusieurs erreurs à ne pas commettre. Par exemple, si votre lit est infecté, il ne faut pas traverser le salon avec les draps dans les mains. Au risque de répandre des œufs un peu partout chez vous.

Pour s'en débarrasser, cela coûte cher. Il faut souvent traiter les matelas trois à quatre fois et chaque intervention coûte une centaine d'euros.

