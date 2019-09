publié le 16/09/2019 à 13:00

Punaises des lits, punaises vertes, punaises diaboliques… Quelquefois gros comme un ongle de pouce, ces insectes à la mauvaise réputation font de plus en plus parler d'eux. On en parle avec Aline Richard, journaliste scientifique chez The Conversation.

De quelles régions du monde viennent les punaises de lit ? Qu'aiment-elles dans nos lits ? Que recherchent-elles ? La punaise de lit est un insecte hématophage, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment nous détectent-elles dans la nuit ?

Sait-on depuis quand les punaises de lit accompagnent les humains ? Pourquoi les punaises sont-elles plus nombreuses qu'il y a 20 ou 30 ans ? Est-ce lié à l'insalubrité des logements ? Quelles sont les solutions pour s'en débarrasser ? Pourquoi émettent-elles ces odeurs ? Est-ce vrai que les chiens détectent les punaises grâce à ces odeurs ?



