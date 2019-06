publié le 04/06/2019 à 14:58

Les chiens traqueurs des punaises de lit, sauveurs de la ville de Marseille ? C'est ce que révèle La Provence, mardi 4 juin. Des brigades canines sont dorénavant utilisées pour lutter contre l'invasion des bestioles.



Depuis 4 ans, les punaises de lit envahissent hôpitaux, immeubles, et écoles de la deuxième ville de France. En août 2018, une partie des urgences d'un hôpital avait même été contrainte de fermer. Régulièrement, devant les établissements scolaires du centre-ville, les parents d'élèves manifestent à cause des piqûres découvertes sur leurs enfants.

Les élus croulent sous les mails d'alerte et de signalement. Certains d'entre eux ont même été détachés de leurs fonctions pour se consacrer à plein temps à une mission : combattre la bête de la taille d'un pépin de pomme.

Après l'étude des différentes méthodes envisageables, la ville de Marseille a trouvé sa solution : le chien. Des entreprises, comme Éco-flair, basée à Toulon, proposent des brigades canines spécialement dressées pour repérer les punaises de lit.

Seuls les bâtiments publics peuvent en bénéficier

Afin d'éradiquer les punaises détectées, la cité phocéenne a également acheté des tentes isolantes suédoises. Grâce à des petites sondes, la tente diffuse sur les tissus infectés de la vapeur à plus de 60 degrés. La méthode est deux fois plus efficace qu'un lavage en machine. Une seule utilisation permet de tuer les punaises.



Le service hygiène de la ville s'est doté depuis le début de l'année d'une équipe afin d'installer et désinstaller ces tentes dans les sites infestés.



Pour l'instant, les bâtiments publics sont les seuls bénéficiaires des chiens traqueurs et des tentes.