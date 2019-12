publié le 03/12/2019 à 07:02

La pénurie de carburant se propage en Bretagne et dans tout le pays. Près de 400 stations-service sont à sec ce mardi 3 décembre. En cause le blocage de cinq dépôts pétroliers dans l'ouest du pays par les professionnels du BTP en colère contre la suppression d'un avantage fiscal sur leur carburant.

Depuis jeudi dernier plus aucun camion ne circule et les stations ne sont plus ravitaillées. La pénurie a d'abord touché la Bretagne, l'ouest de la France et elle est en train de se propager dans tout le pays. Une trentaine de stations sont soit en rupture totale soit en rupture partielle en Île-de-France ce mardi 3 décembre et une dizaine dans les Hauts-de-France, autour Marseille et dans le Languedoc. Dans l'Est également, une station de Bar-le-Duc est à sec.

C'est surtout l'approche de la grève du jeudi 5 décembre et l'angoisse de la situation de pénurie dans l'Ouest qui pousse les automobilistes à faire le plein par anticipation et donc à créer, à leur tour, un manque. Dans l'Ouest il est très difficile d'avoir de l'essence entre Avranches et La Rochelle. Le Finistère a dû réquisitionner onze stations pour les véhicules d'urgence. Au total, près de 400 stations sont en rupture totale et 400 autres en rupture partielle sur les 11.000 stations que compte le pays.



