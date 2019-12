Intempéries dans le Sud-Est : deux blessés dans l'éboulement d'un rocher

et AFP

publié le 02/12/2019 à 20:08

Nouvelles conséquences dramatiques après les intempéries qui ont frappé le Sud-Est : d'immenses rochers se sont effondrés ce lundi 2 décembre sur des maisons du village des Mées (Alpes-de-Haute-Provence). Selon la préfecture du département, au moins deux personnes ont été blessées et "prises en charge".

Il s'agit d'une femme, qui circulait dans la rue quand les rochers sont tombés, et d'un homme, secouru après avoir été pris au piège dans sa maison, a-t-on appris de source proche des secours.

"Les recherches se poursuivent concernant d'autres victimes", ajoute la préfecture, qui met en avant "les conditions météorologiques très défavorables de ces derniers jours (qui ont rendu) une partie du terrain instable". L'éboulement est survenu vers 16h15 ce lundi et a également détruit trois maisons, selon la préfecture, qui a ajouté que deux autres "sont susceptibles d'avoir été endommagées".

🇫🇷 ALERTE - Un éboulement de 3000m3 d'un rocher des Pénitents des Mées (Alpes de Haute-Provence) a eu lieu, au moins 3 maisons détruites. 2 personnes sauvées des décombres, il pourrait y avoir des habitants coincés. 100 pompiers mobilisés. intemperies pic.twitter.com/XYs1FCGBIZ — Armand Jager (@AJager15) 2 décembre 2019

Les maisons situées aux alentours évacuées

Gérard, un habitant du village, a expliqué sur RTL : "Le rocher, il est carrément sur les maisons. Il reste seulement une pointe en l'air et qui menace de faire pareil. Ils sont en train d'évacuer les maisons alentours."



"Une importante rupture de gaz et d’électricité a été provoquée par l'éboulement", précise encore la préfecture qui évoque une cinquantaine de sapeurs-pompiers mobilisés avec des maîtres-chien. "Les opérations de secours sont menées en concertation avec les services de RTM (restauration des terrains en montagne) ainsi que les équipes de GRDF et d'Enedis".

C'est un des "Pénitents" de la commune, un de ces grands rochers de 3.000 m3 environ qui surplombent le village et ressemblent à une procession de moines en rangs serrés, qui s'est effondré, selon la préfecture.

D'après la légende, ils représentent les moines de la montagne de Lure qui ont été pétrifiés au temps des invasions sarrasines pour s'être épris de jeunes femmes mauresques qu'un seigneur avait ramenées d'une croisade. Le village des Mées, qui compte, environ 3.700 habitants, leur doit sa notoriété.