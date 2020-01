publié le 06/01/2020 à 08:27

En Australie, les incendies continuent de ravager le pays. Emmanuel Macron a annoncé une aide opérationnelle et immédiate, dimanche 5 janvier. À Canberra, l'air est de plus en plus irrespirable. La capitale est même, depuis quelques jours, l'une des villes les plus polluées du monde. Christophe est français, expatrié sur l'île depuis 12 ans, il est prêt à partir à tout moment.

"On a une visibilité à 100 ou 200 mètres maximum. On a la gorge sèche, le palais âcre, les yeux qui piquent, le nez aussi", explique-t-il, "La voiture est déjà chargée avec les valises, les passeports, en cas d'évacuation. La maison est prête pour lutter contre les incendies si besoin avec des tuyaux sur l'avant et l'arrière".

"On a une application qui nous permet de voir en temps réel ce qu'il se passe. Avec un système de notifications et d'alertes qui me prévient s'il y a quelque chose d'urgent", poursuit-il. Ces feux de forêts ont coûté la vie à 24 personnes depuis le mois de septembre.

À écouter également dans ce journal

Justice - C'est le début du procès d'Harvey Weinstein ce lundi 6 janvier. Il doit durer environ 8 semaines.

Social - La grève contre la réforme des retraites est entrée symboliquement dans son 2e mois de contestation. Le trafic reste toujours "très perturbé" à la RATP ce lundi 6 janvier.

Cinéma - La cérémonie des Golden Globes a eu lieu ce dimanche soir. Découvrez le palmarès complet.