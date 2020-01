publié le 05/01/2020 à 17:38

Serait-ce une embellie pour les usagers de la RATP ? Alors que le gouvernement cherche à trouver une sortie rapide du conflit social qui entoure la réforme des retraites, avec la réunion du gouvernement à l'Intérieur, puis à l'Élysée, toutes les lignes de métro assurent un service partiel.

Alors que de nombreux franciliens se demandent s'ils doivent recréditer leur pass pour un mois supplémentaire, le trafic reprend pendant les heures de pointe. Le trafic restera cependant encore "très perturbé", assure la RATP.



Entre 6h30 et 9h30 et de 16h30 à 19h30, la ligne 2 verra 1 train sur 3 partir le matin et 1 sur 4 l'après midi. Pour les lignes 4, 7, 7bis et 10, il faudra compter sur 1 train sur 2. Sur les lignes 8 et 9, il y aura 1 train sur 4. Pour la ligne 11, vous pourrez compter sur 1 train sur 2 le matin puis 1 train sur 4 l'après-midi. La ligne 3 sera ouverte avec 1 train sur 4 entre Opéra et Pont-de-Levallois le matin et 1 train sur 4 ensuite.

La ligne 13 ne sera ouverte que de 6h30 à 9h30 avec 1 train sur 5 entre Châtillon et Gaîté.

Les lignes 6 et 12 ne seront ouvertes que le soir avec respectivement 1 train sur 2 entre Nation et Denfert Rochereau et 1 train sur 5 entre Falguière et Mairie D'Issy.

De 13h à 18h, la ligne 3 bis sera ouverte avec 1 train sur 2.

Attention, de nombreuses stations resteront closes.



Sur le différentes lignes de tramway, le trafic sera quasiment normal.

RER A et B : 1 train sur 2 pendant les heures de pointe

Concernant le RER A : il sera ouvert pendant les heures de pointe avec 1 train sur 2. Et pendant la journée avec 1 train toutes les 15 minutes entre Vincennes et La Défense et 1 train toutes les 30 minutes sur les branches de Chessy-Marne-la-Vallée, Boissy Saint-Léger et Saint-Germain-en-Laye.



Pour le RER B, comptez sur 1 train sur 2 aux heures de pointe, et 1 train sur 3 aux heures creuses. À noter, l'interconnexion est interrompue gare du Nord. 1 train sur 2 relieront la gare du Nord et l'aéroport CDG/Mitry.



Les bus partiront avec 3 véhicules sur 4 en moyenne (Orlybus compris).

[Mouvement Social]⚠️Le 6 janvier, le trafic sera très perturbé avec une offre en légère amélioration par rapport à celle du 3/01 priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. Il sera quasi normal sur le Tramway et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne pic.twitter.com/3YyylvDYq8 — RATP Group (@RATPgroup) January 5, 2020