publié le 21/11/2019 à 08:24

Les réactions sont plutôt mitigées, après les annonces d'Édouard Philippe concernant le plan d'urgence de l'État pour répondre à la crise du milieu hospitalier. Si la Fédération hospitalière de France estime avoir été entendue, les collectifs inter-urgences et inter-hôpitaux appellent eux à poursuivre la mobilisation.





Ils réclament notamment, non pas des primes, comme celle de 800 euros annoncée par le Premier ministre le 20 novembre dernier, mais des augmentations de salaire. "Moi je les invite à prendre ma vie. Qu'ils viennent vivre ma vie, la vie de tous les soignants pendant 3 jours, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on peut vivre tous les jours", a réagi Nathalie, aide-soignante au CHU de Bordeaux.

Pour elle, les primes distribuées par le gouvernement ne constituent pas une réelle amélioration pour la condition du personnel hospitalier. "Nos salaires ne sont faits que de primes. [...] Donc on va avoir des retraites de miséreux, on ne veut plus de primes", s'agace-t-elle au micro de RTL.

