Les infos de 22h - Des mesures pour encadrer la pornographie en ligne

publié le 20/11/2019 à 22:53

Pour lutter contre l'exposition des enfants à la pornographie sur Internet, Emmanuel Macron a annoncé mercredi 20 novembre qu'il donnait six mois aux opérateurs pour mettre un "contrôle parental par défaut." Il a également réclamé que les sites pornographiques contrôlent l'âge de leurs visiteurs. Ceux-ci déclarent actuellement leur majorité d'un simple clic. Ces annonces font partie d'une série de chantiers ouverts par le président de la République afin de lutter contre les violences faites aux enfants.

Les fournisseurs d'accès à internet (FAI) donnent aujourd'hui la possibilité de bloquer l'accès à des sites inappropriés pour les enfants, via un logiciel à installer sur l'ordinateur ou le contrôle de la connexion mobile. "Mais lorsqu'un enfant souhaite visiter un site pornographique, il ne se passe pas grand-chose pour l'arrêter", a déclaré Justine Altan, directrice générale de l'association e-Enfance au micro de RTL. "Au mieux, le site vous demande de confirmer si vous avez bien plus de 18 ans. De nombreuses plateformes ne font même pas cet effort-là."

Comme le président de la République, la directrice de l'association souhaite que "le contrôle parental soit installé d'office sur tous les outils numériques (téléphones, ordinateurs, tablettes) achetés en magasin". "L'adulte sera libre de désactiver cette fonctionnalité", a-t-elle ajouté.

