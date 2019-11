Les infos de 6h30 - JO 2024 : les hôteliers mobilisés contre l'accord avec Airbnb

publié le 21/11/2019 à 07:31

Les hôteliers claquent la porte des JO 2024 à la suite de la signature d'un partenariat entre Airbnb et le CIO. Anne Hidalgo avait déjà fustigé cet accord mercredi 20 novembre, avant que les professionnels ne lui emboîtent le pas en le jugeant outrageux. Ils ont ainsi décidé de suspendre leur participation à l'organisation des Jeux olympiques organisés à Paris.

L'Umih, principale organisation des hôteliers, travaille et négocie depuis plusieurs mois avec le Comité d'organisation de Paris 2024 afin de loger les délégations étrangères et les spectateurs. Ce sont ainsi 618 hôtels qui ont été listés, et qui sont soumis à des obligations, notamment en terme de sécurité et d'accessibilité. Ils subissent même des contrôles renforcés.

Mais là, pour l'Umih, c'est un coup de massue. Avec le partenariat Airbnb, on se précipite chez les particuliers qui ne sont pas soumis aux mêmes normes. Cela fait même plus d'un an que l'Umih est en procédure judiciaire contre Airbnb pour concurrence déloyale. La participation aux réunions de préparation aux JO 2024 est donc suspendue, en attendant des garanties et des clarifications.

