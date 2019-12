Emmanuel Macron et Donald Trump, le 3 décembre 2019

et Pierre Julien

publié le 03/12/2019 à 21:08

Leurs retrouvailles s'annonçaient crispées. La rencontre bilatérale entre Donald Trump et Emmanuel Macron, en marge du sommet de l'Otan, aura au moins eu le mérite de jouer carte sur table pour les deux dirigeants. Près de 40 minutes durant, les présidents français et américains sont revenus, lors d'une conférence de presse commune, sur les sujets de discordes entre les deux puissances.

En premier lieu, Emmanuel Macron a maintenu ses propos sur l'Otan qu'il a jugée en état de "mort cérébrale", à la grande irritation de ses pairs, peu avant l'ouverture d'un sommet de l'Alliance à Londres. "Je suis content que ma déclaration ait provoqué des réactions, je voulais secouer tout le monde", a réaffirmé Emmanuel Macron.

Des propos pourtant qualifiés quelques heures auparavant de "très insultants" par le président américain. C'est donc non sans une certaine tension que la rencontre s'est déroulée.

Des divergences majeures

Emmanuel Macron a souligné les différences qui existent sur l'Otan entre Paris et Washington. Des différences qui ne sont pas minimes. L'Alliance a évolué : son avenir, son importance méritent clarification et précision alors que l'Europe tente de se doter des ses propres moyens d'intervention.

Le président a ainsi maintenu son constat : l'Otan est malade et doit être soigné. Un diagnostic que réfute Donald Trump qui menace une nouvelle fois Français et Européens de renvoyer les terroristes islamistes, citoyens de ces pays, chez eux.

"Beaucoup d'entre eux viennent de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, principalement d'Europe. Je n'ai pas encore parlé de cela avec le président (Macron)", affirme Donald Trump. "Vous voulez plus de combattants jihadistes? Je peux vous en donner. Vous pouvez prendre celui que vous voulez", ironise-t-il alors.



Dans cette rugueuse partie de ping-pong, Emmanuel Macron a répondu qu'il traiterait ces jihadistes au cas par cas, le sort des enfants étant à ses yeux différents. Et le président américain de tacler son homologue : "C'est la meilleure non-réponse que j'aie jamais entendue !"

Taxes sur les produits français ?

Pour autant, cette tension palpable n'a pas entravé les différentes discussions sur les autres différends franco-américains. Lundi, la France, s'est vue menacée de nouvelles représailles douanières par Washington, ciblant cette fois champagnes, roqueforts, maroquinerie et cosmétiques, en réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique (Gafa).



Donald Trump et Emmanuel Macron ont néanmoins estimé pouvoir régler ce conflit commercial à l'amiable. "Nous avons un différend mineur. Je pense que nous allons probablement pouvoir le surmonter", a déclaré Donald Trump. "Je pense qu'avec le président Trump nous pouvons régler cette situation", a également estimé le président français.



La Russie figurait également à l'ordre du jour des discussions des deux dirigeants, le président français appelant à un dialogue stratégique avec Moscou. "Nous devons initier un dialogue sans naïveté avec la Russie pour réduire la conflictualité" avec ce pays, réclamant au préalable des "avancées" sur le règlement de la crise entre la Russie et l'Ukraine.