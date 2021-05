publié le 21/05/2021 à 08:13

C'est une application qui pourrait changer bien des choses en cas d'accident ou d'incendie. Comme le présente Le Parisien, si vous êtes témoin d'un drame, vos portables pourront désormais devenir les yeux et les oreilles des pompiers. Avec "Expert eye", les soldats du feu envoient un sms aux personnes présentes sur les lieux d'un sinistre et, avec leur accord, ils prennent en main, à distance, le téléphone du témoin.

Depuis la salle de commandement, les pompiers peuvent ainsi avoir des images en direct grâce à la caméra du portable, zoomer s'il le faut, avoir du son grâce au micro, activer le flash pour avoir un peu plus de lumière, parler avec la victime ou même corriger les gestes d'une personne exerçant un massage cardiaque.

Ces informations sont cruciales pour les pompiers, en route ou depuis la caserne, et leur permettent de gagner du temps en adaptant leurs moyens d'intervention. Elles seront également plus précises qu'un témoignage d'une personne prise de panique. Avec un coût de seulement 1.000 euros par an, cette application est un outil supplémentaire pour les pompiers, après les drones et les caméras thermiques.

