VIDÉO - Zone Interdite : plongée dans le quotidien des pompiers de Paris

publié le 11/04/2021 à 07:15

Comment se propage un incendie ? Quelles sont les techniques innovantes pour lutter contre les flammes et les fumées toxiques ? Comment s'organisent les secours ? Pour avoir la réponse à ces questions, des journalistes de Zone interdite ont vécu pendant un an avec les pompiers de Paris et partagé le rythme hors-norme de ces soldats du feu, dont certains sont aussi médecins ou infirmiers. Un quotidien fait de victoires mais aussi de coups durs et de drames.

Ils ont notamment suivi Maëlle, 35 ans, médecin urgentiste. Elle est de garde trois fois par semaine pendant 24 heures d’affilée. Dans cet extrait de l'émission, elle tente de sauver un homme, coincé sous une voiture à cause d'un grave accident.

Pour la première fois, afin de filmer au plus près ces interventions spectaculaires, cette unité d'élite a également accepté d'entraîner de façon intensive un journaliste à affronter les flammes.

"Pompiers de Paris : un an au cœur d'une unité d'élite", réalisé par Manuel Laigre et présenté par Ophélie Meunier, sera diffusé dimanche 11 avril à 21h05 sur M6.