Proche-Orient : le cessez-le-feu entre officiellement en vigueur

et AFP

publié le 21/05/2021 à 03:36

Après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce vendredi 21 mai dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années.

Dans l'heure avant l'entrée en vigueur de la trêve, des habitants de la bande de Gaza faisaient toujours état de bombardements et des sirènes d'alarme prévenaient toujours des habitants du sud d'Israël de tirs de roquettes. Mais dès l'entrée en vigueur de la trêve, des Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues du centre de Gaza, mais aussi de villes de la Cisjordanie occupée, tandis que l'armée israélienne ne faisait mention d'aucune nouvelle alerte à la roquette.

Dans la journée des rumeurs d'une cessation des hostilités fusaient pour mettre un terme à une dizaine de jours d'affrontements ayant fait au moins 232 morts côté palestinien et 12 morts en Israël. Or, la décision est tombée après une réunion du cabinet de sécurité israélien, regroupant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'état-major de l'armée et des services de renseignement, qui a "accepté à l'unanimité" l'initiative égyptienne de "cessez-le-feu bilatéral sans condition".