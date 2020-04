Coronavirus : est-on vraiment immunisé après avoir été malade ?

publié le 17/04/2020 à 07:25

Plus le temps passe, plus le coronavirus nous parait mystérieux. Les symptômes sont de plus en plus variés, les aggravations brutales et la dynamique de l’épidémie difficile à anticiper.

Environ 10 à 12% de la population a été infectée selon le président du Conseil scientifique d’Emmanuel Macron qui s’interroge encore sur leur immunité après guérison. Car ce virus n’a émergé qu’il y a quatre mois maintenant, une période trop courte pour avoir des certitudes, selon les spécialistes.

"On n'a pas suffisamment de recul pour savoir si la mémoire immunitaire qui se met en place quand on s’infecte va persister et combien de temps elle va persister", explique Odile Launay, infectiologue à l’hôpital Cochin.

Pour expliquer la possibilité d’une résurgence de la maladie chez une personne guérie et que certaines personnes puissent être infectées à nouveau, comme l’ont mis en exergue des chercheurs coréens, on évoque des formes mineures de la maladie qui ne touchent pas assez le patient pour déboucher sur l’immunité au virus.

Des infectés sans anticorps

Mais cela reste encore une fois, une hypothèse. "Ce qu’on est capable de tester, poursuit Odile Launay, ce sont les anticorps. Chez certaines personnes qui ont été infectées, on ne trouve pas d’anticorps ou à très faible niveau..."

La comparaison entre le Covid-19 et d'autres virus respiratoires est impossible, mais les chercheurs gardent espoir : on a vu au fil du temps beaucoup d’épidémies et des gens protégés par ces anticorps des formes sévères de ces maladies.