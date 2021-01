publié le 05/01/2021 à 08:05

D'ordinaire, à cette époque de l'année, les cabinets de pédiatres sont remplis d'enfants qui crient. Mais cette année, rien n'est comme d'habitude et du coup dans les salles d'attentes, il règne un silence assourdissant.

Il n'y a personne ou presque. Le confinement et les gestes barrières ont remisé la grippe et la bronchiolite au rayon souvenir, et les pédiatres sont un peu désoeuvrés. Christelle Gras le Guen, elle est chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes et présidente de l'association française de pédiatrie.

"C'est une situation incroyable, d'habitude les cabinets débordent d'enfants malades, et on ouvre des ailes supplémentaires, on recrute des infirmières, mais là ce n'est pas le cas. Si on avait pu imaginer que des mesures aussi simples puissent diviser par deux l'affluence, on l'aurait fait depuis longtemps, mais ça reste un des effets indirects de cette pandémie. Si nous, on fait attention, les enfants seront moins malades".

À écouter également dans ce journal...

Inceste - Olivier Duhamel est accusé d'inceste sur son beau-fils, selon sa belle-fille, Camille Kouchner, qui publie "La Familia Grande", un ouvrage qui brise l'omerta familiale. Le politologue n'a pas fait de commentaire mais a démissionné de son poste à Science-Po.



Royaume-Uni - Commerces et écoles fermés, le Royaume-Uni se reconfine alors que le nouveau variant du coronavirus est estimé 50 à 60% plus contagieux que l'ancien. En seulement une semaine, le nombre d'hospitalisations a bondi d'un tiers en Grande-Bretagne.



Mali - Hommage national aux militaires français de la force Barkhane tués ces dernières semaines avec la ministre des Armées, Florence Parly. La présence française au Sahel est de plus en plus remise en cause. Certaines femmes de militaires français demandent le rapatriement des troupes.