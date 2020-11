publié le 26/11/2020 à 09:02

Emmanuel Macron s'en remet au parlement pour l'isolement contraint des malades du coronavirus. Un projet de loi a été déposé au Parlement mercredi 25 novembre. Celui-ci prévoit une indemnité journalière et une forte amende en cas de non-respect. Pourtant, l'isolement n'est pas toujours de mise pour les soignants.

De nombreux professionnels de la santé testés positifs affirment devoir continuer de travailler, même avec des symptômes. Céline, infirmière en psychiatrie dans un hôpital parisien en fait partie. "J'ai tout de suite contacté ma cadre pour l'informer, puis la médecine du travail", explique la jeune femme. Pas de congé maladie pour autant : "Ils m'ont dit qu'il fallait que je continue de venir travailler car il n'y a pas assez de personnel".

Une situation "compliquée moralement" pour cette infirmière. Céline raconte avoir dû supporter et calmer toutes les inquiétudes de son entourage familial et professionnel. Elle-même s'est interrogée sur son rôle de soignant : "Est-ce que je ne deviens pas une personne à risque pour mes collègues et les patients ?".

