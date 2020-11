publié le 26/11/2020 à 07:53

La dépouille de Diego Maradona, décédé mercredi 25 novembre d'un arrêt cardiaque à 60 ans, vient d'arriver au palais présidentiel de Buenos Aires, en Argentine. L'icône du football argentin, ancien numéro 10 de Naples et du FC Barcelone, a notamment remporté une coupe du Monde (1986), puis une coupe d'Europe (1989), mais il a surtout inspiré toute une génération de joueurs, notamment les champions du monde 1998.

L'ancien international français Robert Pirès s'en souvient : "Quand on est petit dans les années 80 et qu'on a envie d'être footballeur professionnel, Diego Maradona était une vraie inspiration. Il était armé dans tous les secteurs techniques : sa prise de balle, ses contrôles, sa vision de jeu, ses rotations parce que c'était un joueur très petit et surtout incontrôlable. Les défenseurs essayaient de l'attraper mais c'était impossible parce qu'il allait trop vite."

Le milieu offensif des Gunners dit avoir été marqué par son "habileté avec le ballon, on se souvient tous qu'il pouvait jongler avec des oranges. Il fait partie des plus grands joueurs que le monde a connu".

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Si l'isolement est une nécessité, on apprend que des soignants symptomatiques sont priés de venir travailler. Certains délégués syndicaux dénoncent un double discours sur le coronavirus. L'OMS recommande pourtant que les soignants symptomatiques ou positifs soient isolés.

Hommage - L'ancien résistant et secrétaire de Jean Moulin Daniel Cordier est mort vendredi 20 novembre à l'âge de 100 ans. La cérémonie d'hommage présidée par Emmanuel Macron commencera à 15h30 dans la cour des Invalides, et le chanteur Hervé Vilar, proche de Daniel Cordier, y assistera.



Ligue des Champions - L'Olympique de Marseille s'est incliné face au FC Porto (2-0) en phase de poules de Ligue des Champions mercredi 25 novembre, établissant un nouveau record de défaites consécutives dans la compétition : 13.