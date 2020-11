publié le 26/11/2020 à 05:30

Alors que les stations de ski espèrent encore infléchir la position du gouvernement, les auto-écoles mais aussi les agences immobilières sont aussi dans l'attente. Elles devraient rouvrir avec des visites de nouveau autorisées mais pas n'importe comment.

En effet, les professionnels se préparent à une réouverture dans le IXe arrondissement de Paris. Dès samedi, Paul Baron va recommencer les visites. Il dirige l'agence Century XXI dans le quartier des théâtres à Paris. Cette fois, fini les visites groupées, ce sera un à la fois et pas n'importe comment : "On va devoir aérer avant, après, on a aussi des sur-chaussures dans l'appartement pour éviter toute source de contamination et puis on va demander aux acheteurs de ne rien ouvrir."

Paul avant pouvait organiser huit à dix visites par jour pour un appartement, ce sera désormais deux maximum : "À Paris, quand vous mettez un bien en vente parfois il y a vingt appels dans la matinée. Ce qui va être compliqué à gérer c'est l'aspect psychologique de l'acheteur qui ne va pas comprendre qu'il ne pourra pas visiter l'appartement le jour même".

