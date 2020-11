publié le 26/11/2020 à 06:57

Un imam est jugé ce jeudi 26 novembre dans le Val-d'Oise pour "apologie du terrorisme". Originaire du Pakistan, les autorités lui reprochent des messages sans équivoque postés sur internet. En effet, l'homme a publié trois vidéos en septembre dernier, sur son compte TikTok. Dans deux d'entre elles, il appelait les musulmans "à s'attaquer aux mécréants", "à se sacrifier pour le prophète". Dans le troisième clip vidéo il rendait hommage à l'auteur de l'attaque terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo le 25 septembre dernier.

Des propos qui ont particulièrement choqué l'association qui gère la mosquée où il officiait occasionnellement. "C'est une vraie trahison pour la communauté pakistanaise et pour l'association qui gère la mosquée. Leur volonté c'est de ne pas avoir une tête qui dépasse, d'être les plus discrets possible. C'est une claque dans la figure", déplore Jean-Louis Marsac, le maire de Villiers-le-Bel.

Ces propos, le Pakistanais de 33 ans, en situation irrégulière, les regrettent. C'est en tout cas ce qu'il assurait lors d'une première instance début octobre. "J'ai commis une erreur, ma seule motivation était de faire le buzz", a-t-il dit. L'imam encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende.

