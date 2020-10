publié le 16/10/2020 à 06:35

Il y a un couac autour des APL qui passe mal ce matin. Mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron annonçait une aide d'urgence de 150 euros pour tous les bénéficiaires de ces aides au logement, ce ne sera finalement pas le cas. Il y aura bien une aide de 100 euros par enfant mais cette prime de 150 euros leur passe sous le nez. Les associations dénoncent une arnaque comme Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre par exemple.

"Je me mets à la place de ceux qui sont dans la galère et qui hier pensaient qu'ils pouvaient bénéficier de cette aide et puis en fait aujourd'hui on leur dit que non. Cela veut dire que tous ceux qui ont les APL, notamment les jeunes, très fragilisés aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, n'auront pas ce coup de pouce. Ceux qui n'ont pas de logement donc pas les APL et qui n'ont pas 25 ans et n'ont pas le RSA, n'auront rien. Il y a une espèce de confusion dans cette histoire", déclare-t-il au micro de RTL.

