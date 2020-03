publié le 04/03/2020 à 08:05

La solution pour éviter le virus, c'est le lavage des mains au savon ou avec un gel hydroalcoolique. Des gels dont les prix flambent. Le gouvernement s'est dit prêt à encadrer les prix. Et cela est possible par un décret en conseil d'État.



Ce serait une exception à la liberté des commerçants de fixer leur prix puisque normalement c'est le jeu de la concurrence qui détermine à combien les gels hydroalcooliques et les masques sont vendus. Mais le Code du commerce prévoit qu'en cas de crise ou de circonstances exceptionnelles, le gouvernement peut prendre des mesures temporaires contre des hausses et des baisses excessives de prix.

L'épidémie de coronavirus pourrait donc en être une. Des mesures extrêmement rares puisqu'elles ont été utilisées pour la dernière fois il y a près de 30 ans, en 1991 pendant la 1ère guerre du Golfe. C'était pour réguler les prix de l'essence.

Aujourd'hui, si un tel encadrement des prix avait lieu sur les gels hydroalcooliques et les masques, sa durée ne pourrait pas dépasser 6 mois. Il s'appliquerait à tous les commerces, y compris sur Internet. Réponse de Bercy en fin de semaine, une fois que les résultats de l'enquête de la Répression des fraudes seront connus.

À écouter également dans ce journal

Retraites - La réforme des retraites a été adoptée à l'Assemblée Nationale. Sans surprise, les deux motions de censure déposées contre le gouvernement ont été rejetées. Le texte doit maintenant passer au Sénat avant de revenir à l'Assemblée. Le gouvernement espère une adoption définitive avant l'été.



Élections américaines - C'était le "Super Tuesday" cette nuit aux États-Unis. 14 états ont voté pour élire le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre. L'ambiance était survoltée du côté de Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama l'emporte dans au moins 8 états. On attend encore les résultats de la Californie et du Texas, deux états clés.

Municipales - Le 1er tour des élections municipales est dans 10 jours et à Paris, Rachida Dati confirme son avance. La candidate Les Républicains est à 25% d'intentions de vote selon notre sondage Harris Interactive pour RTL, LCI et 20 minutes à 1 point devant Anne Hidalgo. Agnès Buzyn est à 17%. Ce soir, aura lieu le 1er débat entre candidats à la mairie de Paris, à suivre dès 20h45 sur LCI, en partenariat avec RTL.