Primaire démocrate : qui pour remporter le "Super Tuesday" ?

publié le 03/03/2020 à 08:10

14 États votent en même temps ce mardi 3 mars à l'occasion du "Super Tuesday", dont les deux plus peuplés, la Californie et le Texas. Mais on peut aussi citer le Massachusetts donc Boston et la Virginie, en banlieue de Washington. Ce Super Mardi est déterminant mais il l'est encore beaucoup plus cette année parce que jusque là, la Californie votait en juin donc le poids de cet état est démultiplié.

Plus d'un tiers des délégués de la primaire vont être désignés ce mardi, c'est 10 fois plus que lors des quatre premières primaires de février. Si c'est quatre premiers États sont importants, c'est surtout parce qu'ils donnent un élan vers le Super Mardi. Mais en un mot, celui qui l'emportera ce mardi, devrait être très difficile à rattraper.

Et celui qui devrait l'emporter, c'est Bernie Sanders, particulièrement en Californie qu'il a labourée ces dernières années, surtout l'électorat hispanique qui compte beaucoup ici. C'est lui qui a de loin récolté le plus d'argent des donateurs côté démocrate et l'argent est important pour avoir la meilleure organisation sur le terrain.

Vers un bras de fer Biden/Sanders

C'est donc Bernie Sanders qui théoriquement doit tout rafler lors de ce Super Mardi, selon les sondages. Mais attention, ces enquêtes ont été menées avant l'écrasante victoire de Joe Biden en Caroline du Sud ce weekend. Depuis, plusieurs candidats centristes ont renoncé à leur campagne et ont rejoint l'ancien vice-président d'Obama, ont appelé à voter pour lui, notamment Pete Buttigieg ou Amy Klobuchar.

Ils ont bien compris que si les centristes ne se rassemblent pas avant le Super Mardi, c'est Bernie Sanders qui va tout rafler et il sera probablement candidat du parti face à Trump. Or, ils trouvent que Sanders est trop à gauche pour battre le président. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, a quant à lui tout misé sur ce Super Mardi, il a sauté les quatre premiers scrutins et a misé plus d'un demi-milliard de publicité.

Il s'est lancé dans la course en pariant sur l’effondrement de Biden pour empêcher la nomination de Sanders. C'est un paradoxe puisque Bloomberg pourrait bien offrir la victoire à Sanders en prenant des voix à Biden.