Face à la deuxième vague épidémique du coronavirus, de nombreux commerces sont fermés, les déplacements des Français limités, et pourtant, les chasseurs ont obtenu une dérogation au confinement.

Une mesure qui hérisse Marc Giraud, le porte parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) : "Les chasseurs sont les rois de la dérogation. Lors du dernier confinement, ils avaient eu le droit de chasser des espèces protégées sous prétexte de régulation alors que seulement 5 % des animaux tués à la chasse font des dégâts". "La chasse est un loisir, une passion, pas du tout une nécessité scientifique" a-t-il ajouté.

Pourtant, Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, affirme qu'il ne s'agit pas d'un passe-droit car cette dérogation est faite, selon lui, pour éviter la prolifération du grand gibier comme les sangliers ou les chevreuils.

"Entre maintenant et la fin du mois de novembre, ce sont près de 500.000 animaux qui doivent être tués à la chasse. On est bien obligé d'agir sinon il y aurait beaucoup trop d'animaux en France et ce serait ingérable dans les mois qui viennent", estime-t-il.

