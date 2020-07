73% des Français sont pour l’interdiction de l’élevage en cage, selon un sondage

publié le 27/07/2020 à 18:33

Un processus de "Référendum pour les animaux" a été lancé le 2 juillet par plusieurs personnalités. Ce référendum d'initiative partagée a déjà obtenu 120 signatures de parlementaires. L'objectif ? Interdire en France l'élevage en cage, les élevages à fourrure, la chasse à courre et viser la fin de l'élevage intensif pour 2040.

Caniprof, site d’information pour chiens a commandé à l’Ifop une enquête afin de mesurer le soutien des Français aux mesures instruites par ce référendum mais également leur comportement face à un potentiel vote. Réalisée par le pôle “Politique/Actualités” auprès d’un échantillon national représentatif de 1.000 Français, cette étude révèle l’ampleur du soutien des Français à cette initiative.

En effet, selon le sondage, 87% des Français sont favorables à l’obligation de garantir aux animaux la possibilité d’un accès quotidien au plein air pour toute nouvelle exploitation d’élevage. 75% sont favorables à l’interdiction du recours à l’expérimentation auprès des animaux lorsque des alternatives existent, et 73% à l’interdiction de l’élevage d’animaux en cage. Concernant les vêtements en fourrure, 68% sont favorables à leur abolition et veulent l’interdiction des élevages d’animaux à fourrure. Sur ce sujet, le sondage révèle que les femmes sont davantage touchées par la cause : elles sont 63% à vouloir l'interdiction des spectacles avec animaux sauvages, contre 57% en moyenne.

3/4 des Français favorables à l'organisation d'un référendum

Concernant l'adhésion à un référendum sur les droits des animaux, on relève que trois quarts des Français (73%) soutiennent son organisation sachant que si les sympathisants écologistes (87%) sont naturellement en pointe dans la défense de ce projet, celui-ci est aussi fortement soutenu par d’autres segments de l’électorat traditionnellement sensibles à la cause animale comme les sympathisants RN (88%).

Pour les intentions de signature, sept électeurs sur dix (71%) se déclarent aujourd’hui disposés à signer la pétition nécessaire pour l’organisation du référendum des animaux.