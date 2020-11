publié le 25/11/2020 à 08:15

Ce mardi 24 novembre, Emmanuel Macron a fixé le 15 décembre comme possible date de levée du confinement, précisant cependant que celui-ci serait remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h. Il y aura juste deux exceptions, pour les soirs de Noël et du Nouvel An. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez aller au cinéma, il suffira de montrer son billet.

C'est ce qu'on appelle l'horodatage, un nouveau mot auquel il faudra s'habituer. Autrement dit, votre billet pour le théâtre, le cinéma, le spectacle, vous permettra de circuler dehors après le couvre-feu. Si vous allez par exemple à la séance de 19h50 et que vous sortez vers 22h00, vous ne risquerez rien.

Une mesure que les salles de spectacle n'avaient pas obtenue lors du premier couvre-feu en octobre, alors que pour le cinéma, les séances du soir sont cruciales pour le modèle économique, c'est plus de la moitié du public. Les théâtres pourront faire deux représentations par soir. Reste trois semaines pour tout organiser.

À écouter également dans ce journal

Football - "Ok, désolé, pardon, on a essayé" de bien jouer : l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a répondu avec un agacement visible aux questions d'après-match après la difficile victoire 1-0 contre Leipzig en Ligue des champions mardi.

États-Unis - La dinde Corn (Maïs) a été sauvée par Donald Trump lors de la traditionnelle grâce présidentielle avant la fête de Thanksgiving. Le président américain a rappelé que "l’Amérique d’abord" (America first) était un concept qu’il fallait maintenir.



Rugby - "Je suis bouleversé. Je n'arrive pas à le croire". Comme de nombreuses personnes, Max Guazzini était sous le choc, mardi 24 novembre, quelques minutes après l'annonce de la mort, à l'âge de 48 ans, de l'ancien rugbyman Christophe Dominici.