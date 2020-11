publié le 25/11/2020 à 07:18

C'est une victoire sans éclat pour le PSG, tombeur de Leipzig (1-0) ce mardi soir en Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés dans la douleur grâce à un but de Neymar sur penalty. Ce qu'on a vu sur la pelouse est assez désespérant, comme un éloge à la laideur, un hymne au combat et une insulte au jeu.

Inédit certainement dans l'histoire du club en Ligue des champions, l'ultra-minimalisme a été récompensé par ce penalty généreux mais décisif qui suffit au soulagement de l'entraîneur Thomas Tuchel. "Aujourd'hui on a eu un peu de chance. On a défendu, on a tout donné, on a gagné. Je ne vais pas dire pardon pour ça", dit le coach allemand.

Oui, l'essentiel est là, mathématique : Paris reste en vie et s'offre l'opportunité de disputer un nouveau match au couteau dans une semaine à Manchester, qu'il faudra gagner, peu importe la manière, pour sentir l'odeur du printemps. Paris marche sur un fil tenu, alors que les choses sérieuses ne font que commencer.

À écouter également dans ce journal

Santé - Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 24 novembre que la vaccination contre la Covid-19 débuterait "dès fin décembre, début janvier" pour "les personnes les plus fragiles. Le vaccin ne sera pour le moment "pas obligatoire", a-t-il assuré.

Sécurité - La proposition de loi sur la "sécurité globale", texte controversé porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a reçu le feu vert de l'Assemblée nationale, ce mardi 24 novembre. 388 députés ont voté pour, 104 contre et 66 se sont abstenus.

Rugby - Le monde du rugby est bouleversé après l'annonce de la mort brutale de Christophe Dominici, dont le corps a été retrouvé ce mardi 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Âgé de 48 ans et retiré des terrains depuis 2008, il aura marqué toute une génération de Français sous les couleurs des Bleus et du Stade Français.