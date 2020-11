publié le 24/11/2020 à 21:48

Lors de son allocution du mardi 24 novembre, le président Emmanuel Macron a souligné la détresse psychologique de nombreux Français face aux mesures de confinement et à l’épidémie de coronavirus. Il a donc appelé le gouvernement à "préparer une stratégie" et à "redoubler de vigilance" pour protéger les populations les plus fragiles.

"Je demande au gouvernement de préparer une stratégie pour prendre en compte les difficultés psychologiques, après les confinements. Il nous faut redoubler de vigilance pour prévenir les violences faites aux femmes et aux enfants", a déclaré le chef de l’État, alors que de nombreux indicateurs font état d’une aggravation de la santé psychologique des Français.

Jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran avait déjà prévenu que la santé mentale des Français "s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre". Lors de son point presse hebdomadaire sur l’évolution sanitaire en France, le ministre avait souligné "une augmentation conséquente des syndromes dépressifs" chez "tous les profils socio-démographiques".

Il avait toutefois rappelé que "le gouvernement n’a jamais négligé cette dimension de la crise sanitaire". "Nous restons particulièrement vigilants et actifs dans la période actuelle", avait-il assuré.