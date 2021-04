Les infos de 7h30 - 1er mai : le muguet, épargné par le gel, sera beau et abondant

et Nicolas Bauby

publié le 27/04/2021 à 08:09

Les commerces devraient rouvrir à partir de la mi-mai, mais les vendeurs de muguet eux, n'auront pas de soucis cette année pour le 1er mai. La vente est autorisée partout, chez les fleuristes, dans les supermarchés ou à la sauvette. Plus besoin de passer commande comme l'an dernier et en plus, les petites clochettes ont été épargnées par le gel.

Elles sont splendides nous dit Eric Harrouet, producteur chez Lilyval à Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes. "Il faut laisser suffisamment de clochettes vertes en bout pour qu'ils se tiennent jusqu'au 1er mai. On a vraiment du très très beau muguet cette année. On a un muguet qui est bien ferme grâce aux conditions météos", dit-il.

"À la maison, il faut le mettre dans l'eau avec deux trois gouttes de vinaigre de vin, ça va bien le conserver", poursuit ce producteur qui propose comme l'an passé, d'offrir du muguet aux soignants.

À écouter également dans ce journal

Rentrée scolaire - Après des débuts chaotiques il y a dix jours, les supports dédiés à l'enseignement à distance sont à nouveau en proie à des problèmes techniques.

Coronavirus - Le Syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, appelle les pilotes d'Air France à refuser les vols vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine ou encore le Chili, pour ceux qui ne sont pas vaccinés contre le coronavirus.

Football - Première demi-finale aller de Ligue des champions ce mardi soir, le Real Madrid reçoit Chelsea à 21 heures.