publié le 26/04/2021 à 19:30

Évoquée durant quelques heures dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, la co-diffusion des demi-finales aller et retour entre le club parisien et Manchester City a finalement été retoquée par Altice, maison mère du groupe SFR, détentrice des droits de diffusion de la Ligue des champions en France jusqu'à la fin de cette saison 2020-2021.

C'est donc uniquement sur la chaîne RMC Sport qu'il sera possible de suivre à la télévision les deux rencontres prévues les mercredi 28 avril (21h) et mardi 3 mai (21h), de même que l'autre demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea (mardi 27 avril et mercredi 4 mai). Pour la finale, en revanche, la réglementation oblige une co-diffusion sur une chaîne accessible gratuitement, comme Bayern-PSG la saison dernière sur TF1.

RTL et RTL seront bien sûrs mobilisés pour vous faire suivre la suite des aventures des Mbappé, Neymar, Navas... Prise d'antenne à la radio à 20h45, avec deux soirées animées par Éric Silvestro, en compagnie de Xavier Domergue et Giovanni Castaldi, avec les commentaires de Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau en direct du Parc des Princes. Sur le site internet, découvrez les équipes de départ dès 20h avant un live commenté minute par minute.

Le programme des demi-finales :

Matches aller (21h00) :

Mardi 27 avril :

Real Madrid - Chelsea

Mercredi 28 avril :

PSG - Manchester City



Matches retour (21h00) :

Mardi 4 mai :

Manchester City - PSG

Mercredi 5 mai :

Chelsea - Real Madrid