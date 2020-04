publié le 08/04/2020 à 06:45

Mauvaise surprise pour plusieurs régions qui attendaient des masques : l'État est passé devant pour les réquisitionner et sans même demander la permission d'après la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, qui l'a encore en travers de la gorge.

"Les commandes que j'ai faites, ce n'est pas des commandes pour des prunes ! Il y a des besoins. J'ai proposé les bons offices de la région auprès de l'État pour qu'il y ait des compléments. (…) Ils devaient aller aux Ehpad et aux services de soins à domicile, avec une distribution assurée par les départements", a-t-elle expliqué sur RTL.

Marie-Guite Dufay s'est ensuite directement adressée à l'État : "Je demande à l'État qu'il me dise comment les Ehpad et les services de soins à domicile de la région que je préside pourront recevoir ces dotations complémentaires. Pourquoi est-ce que personne ne me prévient ? Et surtout pourquoi est-ce que personne ne me dit quand et comment ça va arriver ?".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus en France - La France a enregistré 1.427 morts à cause de l'épidémie de Covid-19 ces dernières 24 heures, dépassant ainsi la barre des 10.000 décès selon un dernier bilan officiel communiqué mardi 7 avril au soir par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Emploi - L'épidémie de coronavirus a des conséquences dramatiques sur l'économie et aussi sur l'emploi. Selon Muriel Pénicaud, ministre du Travail, au 6 avril en France près de 6 millions de salariés étaient concernés par le chômage partiel (un sur quatre dans le privé).

International - Les États-Unis ont enregistré près de 2.000 morts ces dernières 24 heures à cause du Covid-19. 1.939 très exactement selon le bilan officiel quotidien, qui est le pire depuis le début de l'épidémie. Au total, le pays a recensé 12.722 décès, et se rapproche de l'Italie (17.127) et l'Espagne (13.798).