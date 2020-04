Confinement : verbalisé pour avoir ajouté une case "apéro" sur son attestation

publié le 09/04/2020 à 04:23

Inattendu, le motif de déplacement n'était évidemment pas valable. Ce dimanche 5 avril à Cherboug-en-Contentin (Manche) les policiers ont verbalisé un homme qui avait ajouté une case "apéro" sur son attestation dérogatoire de sortie.

Comme le relate Ouest France, les forces de l'ordre ont procédé ce jour-là à deux reprises au contrôle d'un groupe de 30 personnes réunies pour boire de l'alcool. Lors du deuxième contrôle, l'un deux aurait alors présenté son attestation comportant la mention inédite, dessinée à la main. Il a écopé d'une amende de 135 euros pour non-respect des règles du confinement.

Trois autres personnes ont été placées en garde à vue pour outrage et violation répétée du confinement. L'un d'entre eux avait violé la mesure pour la quatrième fois, un délit passible de 3.750 € d’amende et de six mois de prison.