publié le 29/11/2019 à 07:34

Une femme de 62 ans est morte d'une crise cardiaque au mois de septembre, dans une petite commune du Territoire de Belfort, alors que sa fille avait appelé le Samu à cinq reprises.

François Braun, président de Samu-Urgences de France, assure que "la procédure a été respectée". La famille a pourtant porté plainte pour "non-assistance à personne en danger", que la police a requalifié en "homicide involontaire".

Ce drame rappelle le cas de Naomi Musenga, 22 ans, morte à Strasbourg en décembre 2017 alors que son malaise n'avait pas été pris au sérieux par le Samu. Un véritable scandale avait alors éclaté. Mais certains choses ont changé depuis deux ans.

Le gouvernement s'était engagé à former les assistants de régulation, ceux qui reçoivent les appels de détresse avant de déclencher les secours. Ces formations ont débuté depuis septembre dernier dans 10 villes de France, dont Paris, Marseille, Amiens ou encore Nancy. Ces centres, de 60 places maximum, délivrent une formation d'un an avec des heures d'enseignement et des stages dans des services d'urgence.

L'autre gros engagement annoncé était de fluidifier les appels, mieux répartir les urgences hospitalières et les soins non-vitaux, à pratiquer chez un médecin généraliste par exemple. Pour cette deuxième annonce, le résultat concret se fait encore attendre.

Un rapport doit être rendu sous peu pour permettre la création d'un service qui s'appellera le SAS, comme un SAS d'entrée vers les soins, que les patients pourront appeler, télécharger en application sur leurs téléphones, ou accéder à une plateforme sur Internet en fonction des besoins. Ce SAS doit entrer en vigueur d'ici l'été prochain.

