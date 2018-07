publié le 11/07/2018 à 18:41

Naomi Musenga est décédée d'une intoxication au paracétamol. C'est ce qu'annonce ce soir le procureur de la République de Strasbourg. Naomi Musenga, 22 ans, est morte le 29 décembre dernier, quelques heures après son arrivée à l'hôpital. La prise en charge de la jeune femme avait été tardive, son appel à l'aide raillé dans un premier temps par les opératrices du SAMU. Le procureur de la République de Strasbourg a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour "non-assistance à personne en péril contre l'opératrice du centre des appels d'urgence et tous autres, ainsi que du chef d'homicide involontaire contre X".



Depuis la révélation de l'affaire, la famille Musenga demande à ce que toute la lumière soit faite et ses parents sont actuellement reçus par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Une rencontre de 45 minutes, quelques heures seulement après l'annonce du procureur de Strasbourg, de l'ouverture d'une information judiciaire pour "non-assistance à personne en péril", ce que demandaient les parents de Naomi.

Ces derniers ont également pris connaissance des conclusions de l'enquête préliminaire. Leur fille serait donc morte d'une intoxication au paracétamol, un médicament qu'elle aurait pris d'elle-même pour se soigner pendant plusieurs jours, mais en trop grande quantité.

